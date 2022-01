Kriminalpolizei ermittelt : Ehemaliger Jugendbetreuer unter Missbrauchsverdacht

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen ehemaligen Kinderbetreuer. Er soll einen heute zehn Jahre alten Jungen missbraucht haben (Symbolfoto). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Jüchen/Freiburg Ein ehemaliger Jugendbetreuer soll Kindesmissbrauch gestanden haben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun im Jüchener Umfeld des Mannes.

Wegen des Missbrauchs eines heute zehnjährigen Jungen aus Jüchen sei jetzt ein ehemaliger Kinderbetreuer bei der Kriminalpolizei in Freiburg angezeigt worden: Das berichten Rene Bamberg, Jugendleiter der evangelischen Kirchengemeinde Jüchen, und St. Jakobus-Pfarrer Ulrich Clancett. Beide seien auch von Kriminalbeamten aus dem Rhein-Kreis Neuss über den Fall informiert und befragt worden, weil die Ermittler davon ausgingen, dass sich der 34 Jahte alte Beschuldigte als ehrenamtlicher Mitarbeiter und Honorarkraft in Jüchen „ein Netzwerk aufgebaut habe“, um über die Kinder auch das Vertrauen der Eltern zu gewinnen.

Die angezeigte Tat soll bei einem Besuch des Beschuldigten bei der inzwischen nach Baden-Württemberg verzogenen Jüchener Familie geschehen sein. Laut Informationen von Rene Bamberg sei der Mann geständig. „Wir können davon ausgehen, dass die Tat oder möglicherweise auch mehrere Missbrauchstaten immer im privaten Umfeld geschehen sind“, wissen Bamberg und Clancett aus ihren Gesprächen mit der Kriminalpolizei. Die Kripo sehe dies derzeit als das Tatmuster des 34-Jährigen an.

Info Hilfeangebote für Eltern von Missbrauchsopfern Kinderschutzbund, Schulstraße 22-24, 41460 Neuss, 02131/ 28718, info@dksb-neuss.de Jugendreferenten beim Kirchenkreis Gladbach: Nadine Schlutzkus, 02166/615933, 0170 6556028, nadine.schlutzkus@ekir.de, Detlef Bonsack, 02166/615933, 0160 95644899, detlef.bonsack@ekir.de

Die Polizei im Rhein-Kreis gab am Montag auf Nachfrage unserer Redaktion keine Stellungnahme zu dem Fall ab. Auch die Kriminalpolizei in Freiburg konnte sich aktuell noch nicht zu dem Fall äußern. Ein Sprecher der Behörde stellte unserer Redaktion aber für Dienstag eine Stellungnahme in Aussicht.

Wichtig ist es Clancett und Bamberg zu betonen: „Wir gehen davon aus, dass es in Jüchen keinen Fall in irgendeiner der betroffenen Institutionen gegeben hat, in denen der Beschuldigte mitgearbeitet hat.“ Dennoch ermittle die Kriminalpolizei jetzt in allen ehemaligen Tätigkeitsbereichen des Mannes vor Ort. In erster Linie sei die evangelische Kirchengemeinde betroffen, berichtet Rene Bamberg, der deshalb auch von der Kriminalpolizei Freiburg informiert worden sei, wie er schildert. Zuvor habe sich aber auch bereits die Mutter des Opfers an ihn gewendet: „Wir kennen uns gut aus Jüchen, deshalb hat mich die Familie einbezogen“, schildert der Jugendleiter.

Der Beschuldigte sei als ehrenamtlicher Mitarbeiter bei zahlreichen Ferienfreizeiten, Gruppenaktivitäten in der evangelischen Kirche ebenso aktiv gewesen wie bei den katholischen Pfadfindern in Otzenrath, bei Klassenfahrten und dem Bauspielplatz des Jugendhilfeträgers Hoch3. Auch im Jüchener Bürgerschützen- und Heimatverein (BSHV) soll er junge Leute betreut haben. Deshalb hat Bamberg, wie er berichtet, eine Liste von mindestens 60 Mitarbeitern der Jugendeinrichtungen an die Kriminalpolizei weitergeleitet, die jetzt allesamt befragt werden sollen.

„Die Ermittlungen werden lange dauern, das gibt in Jüchen viel Unruhe“, wissen Rene Bamberg und Ulrich Clancett. Denn der Beschuldigte habe Kontakt zu vielen Hunderten von Kindern gehabt. „Er ist natürlich mit sofortiger Wirkung von allen Aufgaben und Ämtern entbunden worden“, betont Clancett, der am Montagabend auch den Bürgerschützen- und Heimatverein Jüchen über den Fall informieren wollte.

Zuvor waren laut Bamberg und Clancett bereits das Kreisjugendamt, Hoch3, die Otzenrather Pfadfinderschaft, der Präsident des BSHV, Pfarrer Horst Porkolab, der Superintendent und der Jugendschutzbeauftragte des Kirchenkreises sowie Bürgermeister Harald Zillikens informiert worden. „Wir gehen offensiv und transparent mit dem Fall um“, betonen Clancett und Bamberg. Denn es gehe ihnen um den Kinder- und Opferschutz: „Wir wollen verhindern, dass die Eltern ihre Kinder jetzt womöglich unter Druck setzen. Gerade in der Corona-Zeit ist die Situation in vielen Familien ohnehin schon angespannt“, sagt Clancett. Deshalb sollten die Eltern mögliche Beobachtungen der Kripo oder den Kinderschutzorganisationen mitteilen.

„Solche Fälle machen mich sprachlos. Sexuelle Übergriffe auf Kinder sind unerträglich. Dafür das private Umfeld auszunutzen, ist perfide“, kommentiert Bürgermeister Harald Zillikens. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft müssten nun „alles daran setzen, den Fall vollumfänglich aufzuklären“, fordert der Jüchener Verwaltungschef auch mit Blick auf Vereine und Institutionen im Stadtgebiet, in denen der Verdächtige in der Vergangenheit aktiv gewesen ist. „Deren Vertreter machen sich doch jetzt Gedanken und fragen sich, ob bei ihnen auch etwas passiert sein könnte“, sagt Zillikens, der Vater von zwei Töchtern ist.

Reinhold Jung, Sprecher der Kreisverwaltung, bestätigt auf Anfrage, dass das Kreisjugendamt von der Kriminalpolizei über die Ermittlungen gegen den 34-Jährigen informiert worden sei. „Wegen des laufenden Verfahrens können wir dazu aber keine weiteren Auskünfte erteilen“, sagt Jung. Sollten Eltern den Verdacht haben, dass ihr Kind einer Missbrauchstat zum Opfer gefallen ist, biete der Rhein-Kreis seine Unterstützung an. Ansprechpartner ist Ralf Klahre von der Abteilung Jugend- und Familienhilfe, der unter der Rufnummer 02161 61045110 zu erreichen ist. Auch die Ambulanz für Kinderschutz in Neuss (02131 8880) stehe Mütter und Vätern hilfreich zur Seite.