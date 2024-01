Das Hausmuseum in Jüchen Überraschende Sammlungen und Begegnungen von Inge Broska und Hans-Jörg Tauchert

Vielfältige und immer wieder überraschende Einblick in das künstlerische Leben von Inge Broska und Hans-Jörg Tauchert und die Bestände im Hausmuseum gewährt der Katalog fürs Hausmuseum in Hochneukirch. Inge Broska hält mit vielen Zeugnissen aus dem alten, dem Tagebau gewichenen Ort Otzenrath die Erinnerung an das Dorf aufrecht. Und während der Zerstörung „ihres“ Dorfes demonstrierte sie in einer Baggerschaufel.