Kinderkarnevalszüge in Jüchen Hier zieht der jecke Nachwuchs durch die Straßen

Ein Alleinstellungsmerkmal bei den Kinderkarnevalszügen in Jüchen ist, dass die Kamellen von außen in den Zug geworfen werden. Anwohner und Besucher versammelten sich an den Straßenrändern, um die Kinder mit reichlich Süßigkeiten zu versorgen. Ein regelrechter Kamelleregen. „Ein besonderes Highlight ist Michael Ermer, der den Zug jedes Jahr mit einem ganzen Lieferwagen voll unterstützt“, sagte Ridderbusch.