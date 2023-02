Umzug durch Gierath und Gubberath Karneval mit Besuch aus einer anderen Galaxie

Ein buntes und jeckes Völkchen zug dann durch die Straßen. Den Mini-Traktor mit der Ankündigungstafel „D’r Zoch kütt“ begleiteten etliche Gierather Freiheitsstatuen. „Viele von unserer Gruppe sind im Vorstand der Karnevalsgesellschaft aktiv“, erzählt KG-Kassierer Oliver Opbroek. Der Traktor-Anhänger war für die närrische Tour mit Popcorn und anderem gut gefüllt. Dass der Ruf des Zuges bis in den Weltraum reicht, bewies die Gruppe „Gierath-Gubberath – galaktisch gut“. Ein wohl gerade erst gelandetes „grünes Männchen“ steckte noch in seinem runden Ufo, andere Raumfahrer waren in silberfarbenen Anzügen bereit für den närrischen Ausflug ins All. Stolz war die Gruppe „Do you like my Decoration?“ auf den ersten Gruppen-Preis bei der Preiskostüm-Party am Samstag. Die Frauen gingen als Weihnachtsbäume mit, die Männer steckten in Holzfäller-Hemden. Warum sie und andere dabei sind? Ganz einfach: „Den Dorfkarneval muss man unterstützen“, erklärte Zugteilnehmer Marco Dlugosch kurz vor dem Start.