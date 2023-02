Karneval in Jüchen Jecke Frosch-Schar zieht durch Otzenrath

„Mer Jecke trecke“ hieß es am Karnevalssamstag in Otzenrath und Spenrath, wo sich in Spenrath am Nachmittag der närrische Umzug in Bewegung setzte. „Endlich wieder!“, sagte erfreut Sabine Queck, Vorsitzende des Vereins „Jugend en de Bütt“, der Organisator des närrischen Lindwurms ist. Nach zweijähriger Coronapause wurden die Karnevalsfreunde wieder von vielen Zuschauern am Straßenrand bejubelt und gefeiert. Die Pause hat dem Frohsinn und der Beteiligung keinen Abbruch getan. „Wir haben so viele Teilnehmer wie beim letzten Umzug 2020“ sagte Sabine Queck.