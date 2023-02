Karneval 2023 in Jüchen Jeck sein auch ohne Rathaus-Sturm

Närrisch geht es an Altweiber auch bei der KG Rot-Weiß Gierath/Gubbertah zu, die Altweiberparty im Zelt an der Gubberather Straße steigt ab 14.11 Uhr mit Marry, Rick-Arena und Party-DJ. Weiter geht’s mit dem Straßenkarneval am Freitag mit den Kinderkarnevalszügen in Hochneukirch (10.45 Uhr im Wendehammer vor der Grundschule) und in Jüchen (11.11 Uhr vom Grundschul-Hof aus). Am Samstag zieht ab 15.33 Uhr der Karnevalszug von Jugend en de Bütt in Otzenrath/Spenrath, für die Party danach gibt’s nur noch wenige Karten an der Kasse ab 20 Uhr. Am Sonntag, 14.11 Uhr, startet der Karnevalszug vom Jüchener Markt nach Garzweiler, wo sich der „Danz im Veedel“ mit DJ Domic in der Peter-Giesen-Halle anschließt. Am Rosenmontag setzt sich um 14.11 Uhr am Gubberather Brunnenplatz der von der KG Rot-Weiß organisierte Zug in Bewegung, danach folgt die Party im Zelt.