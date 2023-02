KG Rot-Weiß Gierath-Gubberathl in Jüchen Die zwei Jungs von der Tanzgarde "Funkelsternchen"

Für seinen jüngeren Bruder war der Zugang zum Gardetanz schon ein bisschen schwerer: „Er würde lieber Fußball spielen, aber in diesem Jahr musste er nicht überredet werden. Seine Kumpels, mit denen er Fußball spielt, finden seine Tanzambitionen gut“, sagt seine Mutter. Und Theo hat offenbar gemerkt, dass er es kann, dass seine Auftritte beim Publikum sehr gut angekommen sind. Timo ist ebenfalls begeistert bei der Sache: „Es ist ein tolles Gefühl, auf der Bühne zu stehen.“ Den klassischen Tänzen wird er sich erst in der neunten Klasse widmen. „Für Mädchen ist das Tanzen normal, Jungs stehen dem nicht so offen gegenüber“, weiß Juliane Striewe. Was sie bedauert: „Wir haben keine Auftritte mehr in dieser Session.“ Zwei Auftritte bei Karnevalssitzungen sind nicht zuletzt wegen der aufwendigen Vorbereitungen recht wenig. „Normalerweise treffen wir uns schon nach den Sommerferien. Aber das projektartige Training in kürzerer Zeit in diesem Jahr hat auch sehr gut geklappt.“ Eines wird sich für Theo und Timo Striewe nicht ändern: Sie sind begeisterte und gute Fußballspieler. Das haben sie von ihrem Vater Volker.