Karneval in Jüchen 2024 Mer Jecke trecke – der Umzug in Otzenrath/Spenrath

Wenn es heißt „Mer Jecke trecke“, kommen von Jahr zu Jahr mehr Teilnehmer und Zuschauer zu dem vom Verein „Jugend en der Bütt“ seit 24 Jahren organisierten Straßenkarneval. Eine Rekordzahl von über 500 Mitwirkenden konnte Sabine Queck notieren: „Wir haben 19 Gruppen, darunter sind fünf Großwagen“, berichtete sie kurz vor Beginn der Umzug, der nach dem Start an der Baumstraße einen von vielen Zuschauern umsäumten Weg durch den Ort nahm, ehe er am Festzelt in Otzenrath endete.