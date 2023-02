Jeckes Treiben am Sonntag Der Garzweiler Karnevalszug legt in Jüchen los

Alle Gruppen hatten Massen an „Wurfgeschossen“ geladen, vor allem Popcorn. Das schien allen Zaungästen, die sich bereits am Markt einfanden, noch gut in Erinnerung zu sein: Shalin, Dustin und David, die mit ihren Eltern am Rande standen, hatte große Beutel mitgebracht. Zudem verteilte Michael Ermer, der in Jüchen zwei Rewe-Märkte führt, kostenlos Frikadellen im Brötchen unter Mitwirkenden und Besuchern. Die Freundinnen Doris, Annemarie und Margot nahmen wie viele andere das Angebot dankend an.