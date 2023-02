Karneval in Gierath-Gubberath KG Rot-Weiß ganz jeck bei Galasitzung

Im Mittelpunkt standen dabei nicht nur die eigenen Kräfte, sondern auch der ehemalige Geschäftsführer Rolf Schwittay, der nach 18-jähriger Tätigkeit bei der letzten Vorstandswahl das Amt weitergab an Markus Schmitz. „Er hat lange unsere Gesellschaft geprägt und dafür gesorgt, dass sie familienorientiert ausgerichtet war“, sagte sein Nachfolger voller Lobes. Er will dazu beitragen, die Gesellschaft mit rund 200 Mitgliedern in diesem Sinne weiterzuentwickeln. Schwittay wurde für seine Verdienste von Sitzungspräsidentin Kerstin Kolf mit einer Ehrenurkunde bedacht und zum Ehrenmitglied der KG ernannt.