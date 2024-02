Karneval 2024 – Umzüge, Sitzungen und Partys Wo und wann die Jecken in Jüchen feiern

In Jüchen und Garzweiler erreicht am Tulpensonntag, 11. Februar, der Straßenkarneval seinen Höhepunkt. Um 14.11 Uhr startet der Karnevalsumzug am Jüchener Markt und zieht von dort nach Garzweiler, wo er an der Peter-Giesen-Halle in Garzweiler endet. Im Anschluss an den Zug wird ab 15 Uhr dort ausgiebig gefeiert. „Ich bin froh, dass der Zug dieses Jahr ohne Probleme stattfinden kann“, sagt Zugleiter Eric Schuhmacher, denn vergangenes Jahr stand das noch auf der Kippe. Während der Corona-Pandemie hatte sich der Elferrat Garzweiler aufgelöst. Vater Frank Schumacher war Sitzungspräsident und hatte schon Anfang 2022 erklärt, dass viele im Elferrat aufhören wollten. Sohn Eric Schumacher wollte Zug und die Feier danach aufrechterhalten, er packte an und organisierte 2023 den ersten Zug nach der Corona-Pandemie. Gruppen, die am 11. Februar mitziehen möchten, können sich noch per E-Mail an ihn unter eric.schuhmacher@hotmail.de wenden.