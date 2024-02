Karneval 2024 in Jüchen Fliegenpilze und Puppenspieler: 250 Jecken ziehen durch Gierath und Gubberath

Rund 250 Teilnehmer auf fünf Wagen und in neun Fußgruppen, machten mit. Der Zug war bunt und laut. Den Kostümen sah man auf den ersten Blick an, dass sich die Jecken viel hatten einfallen lassen. Ralf Kluth, Organisator und Präsident des Schützenvereins, war zufrieden: „Die Teilnahme ist konstant geblieben – und das ist in relativ schwierigen Zeiten ein gutes Zeichen.“ Die Themen der Nachrichten spielten hier keine Rolle. Anders ausgedrückt: Zugteilnehmer und Besucher mussten mal zwei Stunden lang nicht an Putin und andere Spaßbremsen denken.