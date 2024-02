Finale im Straßenkarneval Garzweiler Zug erobert die Jüchener Straßen

Ein Astronaut, der stilsicher 14 Becher auf seinem Kopf balanciert, während um ihn herum die Süßigkeiten über die Odenkirchener Straße fliegen: So einen Anblick gibt es in Jüchen wohl nur an Karneval. Der aus dem Schalker Fußballstadion bekannte Kultfan Mohammed Mohammed sorgte als einer von 170 Narren im Garzweiler Karnevalszug am Sonntag für fröhliche Stimmung und viele Süßigkeiten.