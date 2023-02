Nüsser Ovend in Neuss Jüchener Kämmerin war die erste Prologia in Neuss

Bei der Stadt Jüchen ist sie Kämmerin, beim Nüsser Ovend der Neusser Heimatfreunde war sie jetzt die allererste Prologia, die erste Frau in dieser Funktion am Rednerpult: Die NGZ sprach mit Annette Gratz (45), die in Neuss auf der Furth wohnt und die vor 300 Gästen bewies, dass sie die Kunst des Rekelns, das ebenso spitzzüngige wie liebevolle Lästern, beherrscht.