Stadt Jüchen lässt Kanalrohr Am Tanneneck reparieren : Schon wieder Sperrung wegen Kanalschäden

Bürgermeister Harald Zillikens ließ den Kanal des verrohrten Kommerbachs mit einer Kamera untersuchen. Die fand Schäden, die kurzfristig eine Reparatur auf der Straße Am Tanneneck erfordern. Foto: Georg Salzburg (salz)

Schlich Die Stadt hat die Straße Am Tanneneck in Schlich für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der Grund: Kanalschäden. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

„Bei Starkregen waren größere Mengen Schlamm in den dort verrohrten Kommerbach gespült worden“, erklärt Bürgermeister Harald Zillikens. Bürger hätten auf das Problem im Kanal aufmerksam gemacht.

Die Stadt ließ daraufhin die Rohrleitung durchspülen, um Schlamm und Sand aus dem Kanal heraus zu bekommen. Zudem gab Zillikens eine Kamera-Befahrung in Auftrag. „Dabei wurden Schäden am Rohr und an den Einlaufschächten festgestellt“, informiert der Bürgermeister. „Bei einem weiteren Starkregen würde die Gefahr bestehen, dass es zu Absackungen auf der Straße kommt.“ Kurzum: Es besteht Handlungsbedarf, eine kurzfristige Reparatur ist nötig. Wegen der Sperrung für den Durchgangsverkehr ist laut Stadt eine Umleitung über die Brabanterstraße ausgeschildert.

Es handelt sich bereits um die dritte Straßen-Sperrung wegen Kanalschäden in einem Monat. Im Juni wurde ein Teilstück der Gubberather Straße gesperrt. Der Grund war eine Absackung auf der Fahrbahn wegen eines Lecks im Abwassernetz. Die Stelle wurde repariert. In der Ortsdurchfahrt Hackhausen (K 19) sind in dieser Woche Reparaturarbeiten gestartet. Am Abwasserkanal waren im Bereich von zwei Hausanschlüssen – im öffentlichen Raum – Undichtigkeiten festgestellt worden.