Charme-Offensive bei Moderation in Berlin : Julius Weckauf begeistert bei „Lola“-Vergabe

Charme-Offensive bei Moderation in Berlin

Hochneukirch/Berlin Julius Weckauf hat viele Talente: Er begeistert nicht nur mit seiner Darstellung als junger Hape Kerkeling in „Der Junge muss an die frische Luft“.

Als jetzt in Berlin Deutschlands wichtigster Filmpreis, die „Lola“, verliehen wurde, zeigte der Elfjährige, was er als Moderator drauf hat. Auserkoren, in der Kategorie „bestes Maskenbild“ den Gewinner zu küren, erzählte er herzerfrischend und unbefangen von seinen Erfahrungen bei den Dreharbeiten: „Morgens Prinzessin, abends Hausmeister“ und „Kino, das ist doch wie Karneval“ – als er mittendrin stockte und zugab „jetzt habe ich den Text vergessen“.