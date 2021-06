Jüchener über Catweazle-Premiere : „Zu Hause bin ich der normale Julius“

Julius Weckauf spielt eine der Hauptrollen in „Catweazle“. Foto: Richard Beckers

Interview Jüchen Julius Weckauf (13) aus Hochneukirch über die Premiere des Kinofilms „Catweazle“, in dem er neben Otto Waalkes eine der Hauptrollen spielt, und über neue Pläne. Der Film läuft am Donnerstag in den Kinos an.