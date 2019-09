Goldene Henne : „Goldene Henne“ für Publikumsliebling Julius Weckauf

Jüchen Fast vier Millionen Zuschauer haben bereits den Kinofilm „Der Junge muss an die frische Luft“ mit Julius Weckauf in der Rolle des jungen Hape Kerkeling gesehen.

Der elfjährigen Julius Weckauf aus Hochneukirch ist mit dem Publikumspreis „Goldene Henne“ aus Aufsteiger des Jahres vor 4500 Zuschauern in Leipzig ausgezeichnet worden. Der Preis wurde ihm von Hape Kerkeling überreicht. Fast vier Millionen Zuschauer haben bereits den Kinofilm „Der Junge muss an die frische Luft“ mit Julius Weckauf in der Rolle des jungen Hape Kerkeling gesehen. Der elfjährige Gymnasiast, der jetzt bereits den dritten Kinofilm, diesmal mit Otto Waalkes, dreht, zeigte sich bei der Preisverleihung von seiner besten Seite als Situationskomiker, wobei er Moderator Kai Pflaume und natürlich das Publikum mit seiner Schlagfertigkeit verblüffte. Auf Pflaumes Frage, wo er die „Goldene Henne“ zu Hause denn hinstellen werde, bedauerte Julius: „Wir haben ja keinen Hühnerstall mehr, denn hat jetzt Helene Fischer. Die Henne kommt deshalb auf mein Sideboard.“ Denn die zum zweiten Mal mit der „Goldenen Henne“ ausgezeichnete Sängerin Helene Fischer hatte zuvor in einer Videobotschaft gescherzt, sie habe jetzt schon einen ganzen Hühnerstall.