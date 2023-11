Thema Fake News im Jüchener Gymnasium Afrika-Korrespondent kehrt an seine alte Schule in Jüchen zurück

Er möchte den jungen Leuten helfen, Fake News in den sozialen Medien zu erkennen und den Jugendlichen ein gutes Rüstzeug mit auf den Weg geben, um sich sicher in der vielfältigen digitalen Medienwelt bewegen zu können. Hilgers hat den Journalismus von der Pike auf gelernt und studiert. Am Anfang stand für ihn auch ein Schülerpraktikum bei unserer Zeitung. Heute ist er freier Journalist, dazu aber auch als fester Mitarbeiter bei RTL und NTV angestellt. „Ich habe mir eine Existenz aufgebaut und genügend Anfragen auch für freie Themen“, sagt er und betont, in Leipzig eine neue Heimat gefunden zu haben. Zunächst noch heimatnah, hatte er nach seinem Abitur im Jahr 2015 in Dortmund begonnen, Journalistik zu studieren. Nach dem Bachelor-Abschluss in Dortmund wechselte er nach Leipzig und absolvierte dort seinen Master in African Studies. Zu diesem Studium gehörte auch ein Auslandssemester im Studio des ZDF in Nairobi.