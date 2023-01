Ferien in Jüchen Jugendcafé Bamm organisiert Bauspielplatz und Eifel-Fahrt

In der Zeit vom 26. bis 30. Juni macht sich das Bamm auf die Reise in die Eifel. In der Gemeinde Simmerath verbringen Kinder von sechs bis zwölf Jahren ihren Urlaub mit der Gruppe. Das Bamm-Team hat sich Spiele und Ausflüge überlegt. Die grüne Umgebung des Nationalparks Eifel hält viele Möglichkeiten für Abenteuer und Erlebnisse bereit, das Naturschwimmbad am Rursee verspricht bei warmem Wetter Abkühlung, und auch im Haus Don Bosco selbst gibt es Freizeitmöglichkeiten.