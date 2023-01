Zur Geschichte Jüchens Als Kirmes und Kneipe das Dorfleben bestimmten

Bis in die Neuzeit ist Jüchen reich an Geschichte und Geschichtchen geblieben: Kaum einer weiß dies besser als Jürgen Kiltz. Denn bereits sein elftes Buch, das er jetzt herausbringt, schöpft wieder aus dem großen Reichtum der heimischen Historie. Ein gut sortiertes Stadtarchiv nennt er als die eine zuverlässige Quelle; eine weitere sind hier und da noch Zeitzeugen. Deshalb ist dem 75-Jährigen auch wieder eine spannende Lektüre gelungen, die von Erzählungen von früher bis zu kundigen Analysen reicht, die die Entwicklung der Gesellschaftsstrukturen in Jüchens Dörfern aufzeigt. Am Sterben der Dorfkneipen macht der Heimatforscher diese Entwicklung ebenso begreifbar wie am Beispiel der Landwirtschaft. Doch diese ist bereits sein Thema für ein neues Projekt – eine Untersuchung, wie sich die landwirtschaftlichen Betriebe in Jüchen radikal verändert haben: „Das Material ist uferlos, ich muss noch eine Methode finden, es sinnvoll zu ordnen“, gibt Kiltz zu.