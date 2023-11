Betrugsmasche per WhatsApp Jüchenerin wird Opfer von „Tochter-Trick“

Zwei Tage nach der Nachricht entspann sich per WhatsApp zunächst eine alltägliche Konversation zwischen Mutter und vermeintlicher Tochter nach dem Motto „Wie geht es Dir?“. Eine Stunde später wurde es konkreter: Die „Tochter“ erklärte, dass sie beim Geldinstitut kein Geld erhalte, bat um eine Überweisung – eine Rechnung müsse beglichen werden. Annegret Müller erhielt eine Bankverbindung und googelte. Das angegebene Empfänger-Unternehmen existiere in Norddeutschland. Gleich am nächsten Morgen überwies die Mutter 1998,99 Euro bei der Volksbank Erft und informierte die „Tochter“ darüber. Wenige Stunden erfuhr sie von einer weiteren Rechnung über 3999,99 Euro. „Ich habe per WhatsApp geschrieben, ,Jetzt ist es aber genug, warum brauchst Du so viel Geld?’ Das könne sie jetzt nicht sagen, das erkläre sie später, erhielt sie als Antwort von der vermeintlichen Tochter. Die Mutter versuchte Silke Müller, die einige Kilometer entfernt lebt, telefonisch zu sprechen, „doch unter der genannten neuen Nummer meldete sich niemand.“ Denn die gehörte gar nicht der Tochter.