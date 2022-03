Langzeitfolgen von Corona : Jüchenerin leitet neue Gruppe für Long Covid-Betroffene

Jüchen/Mönchengladbach Bettina Görtz aus Jüchen hat die Gründung einer Selbsthilfegruppe angestoßen für Menschen, die nach einer Corona-Infektion unter Long Covid leiden. Wie sich das Leben der Betroffenen verändert.

Eine Selbsthilfegruppe in Mönchengladbach für Menschen, die nach einer Corona-Infektion unter Long Covid leiden, ist für Bettina Görtz ein unbedingtes Muss. Sie hat schon einige Selbsthilfegruppen gegründet, Nun hat sie den Kontakt nach Mönchengladbach geknüpft, um dort eine solche Gruppe ins Leben zu rufen, die die 60-Jährige auch leitet. Bettina Görtz stieß die Initiative der AOK Rheinland/Hamburg und des Paritätischen Wohlfahrtsverband zur Gründung der Selbsthilfegruppe an. Diese trifft sich am Dienstag, 22. März, 15 Uhr, im Paritätischen Zentrum an der Friedhofstraße 39 in Rheydt. Auch Jüchener sind willkommen.