Date-Doku wurde in Hotel in Kroatien gedreht : Jüchenerin bei „First Dates Hotel“

Hat Vanita Kratz aus Jüchen bei der Date-Doku den Richtigen gefunden? Die Antwort gibt es am Montag. Foto: RTL

Jüchen Ob und in wen sich Vanita Kratz (32) bei der Dating-Doku verliebt hat, ist am Montag Abend im Fernsehen zu sehen. Die Dreharbeiten liefen in einem Hotel in Kroatien.

Zum ersten Date in ein romantisches Hotel nach Kroatien fliegen. Diese Chance nahm Vanita Kratz (32) aus Jüchen wahr. Was aus dem Aufenthalt wurde und ob sie ihren Mr. Right gefunden hat, das erfahren die Zuschauer am Montag, 14. März, um 20.15 Uhr in der Dating-Doku „First Dates Hotel“ bei VOX.

„Kroatien ist ein super tolles Land“, schwärmt die Jüchenerin. Vanita Kratz wurde im Nordosten Indiens geboren und kam in ein Kinderheim nach Neu Dehli. Mit 14 Monaten wurde sie von ihren Eltern adoptiert und lebt seitdem in Jüchen. Dort ging sie bis zur 12. Klasse zum Gymnasium, ehe sie nach Odenkirchen wechselte, wo sie ihr Abitur machte. Das war 2009. Ihre Ausbildung zur Industriekauffrau absolvierte sie bei einem Unternehmen in Mönchengladbach, bei dem sie noch heute als Projektmanagement-Assistentin arbeitet.

Tanzen ist ihr Hobby. Sie liebt Musik und lernte an der Musikschule in Jüchen Violine zu spielen. Als Ausgleich zum Alltag versteht die Jüchenerin das Reisen. Singapur, New York und Las Vegas hat sie gesehen. Ganz allein reiste sie als Backpackerin nach Australien. „Ich kann gut alleine sein, freue mich aber auch, wenn ich neue Menschen kennenlerne“, erzählt die Jüchenerin.

Alles läuft also soweit rund im Leben von Vanita, in dem bislang nur der richtige Partner fehlte. „Corona hat das Kennenlernen natürlich erschwert“, erzählt die Jüchenerin. Über ihre Mutter kam sie schließlich auf die Idee, sich bei der Sendung „First Dates Hotel“ zu bewerben. In ihr packen Teilnehmer die Koffer und ziehen vorübergehend in ein Hotel. Ziel ist es dabei, in entspannter Atmosphäre zu flirten und vielleicht sogar die große Liebe zu finden. Funkt es zwischen den Singles, kann der Urlaub verlängert werden. „Als der Anruf von VOX kam, war ich total aufgeregt“, erinnert sich die junge Frau.

Zunächst musste sie klären, ob sie für die Dreharbeiten Urlaub bekam. Als sie grünes Licht erhielt, konnte die Reise nach Kroatien losgehen. Das „First Dates Hotel“ war top. Die Bungalowanlage lag nahe am Meer, die Landschaft war wunderschön, und die Crew half ihr sich schön und natürlich zu stylen. Sympathisch war ihr auch der Gastgeber und Profikoch Roland Trettl. „Das Essen war ein Traum“, schwärmt die Kandidatin weiter.