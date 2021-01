Feuerwache im Neusser Hammfeld :  Jüchener wird Chef der Kreisleitstelle

Jüchen Michael Wolff aus Holz übernimmt im Mai die Leitung der Kreisleitstelle in Neuss. Unter anderem rund 50.000 Notrufe werden dort im Jahr angenommen. Seine Feuerwehrlaufbahn begann 1989 im Löschzug Hochneukirch.

30 Jahre lang ist er zu Feuerwehreinsätzen ausgerückt, nun kann er seine Erfahrungen in einer anderen, verantwortungsvollen Funktion einbringen – mehr im Hintergrund. Michael Wolff aus Holz wird neuer Leiter der Kreisleitstelle in Neuss. Bereits seit Dezember hat er dort seinen Arbeitsplatz – zunächst als stellvertretender Leiter. Am 1. Mai soll er die Leitung der Leitstelle übernehmen. Sein Vorgänger Thomas Dilbens geht dann in den Ruhestand. Von der Leitstelle des Rhein-Kreises Neuss in der Feuerwache im Hammfeld aus wurden 2020 insgesamt 140.920 Anrufe angenommen, 7402 Feuerwehr- und 43.076 Rettungsdiensteinsätze in die Wege geleitet.