Stadtbücherei in Jüchen : Im neuen Stadtarchiv kann auch digital recherchiert werden

Jürgen Wolf (v.l.), Christiane Skirde und Stephen Schröder im Jüchener Stadtarchiv. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen Das neu strukturierte Stadtarchiv eröffnet durch den Anschluss an das IT-Netz des Rhein-Kreises die digitale Recherche in den Archivbeständen in der Zentrale in Zons ebnso wie in allen Archiven im Bundesland.

Seitdem Jüchen zur Stadt geworden ist, gibt es auch das Gemeindearchiv nicht mehr. Das neue Stadtarchiv Jüchen ist seit Januar eine Nebenstelle des Kreisarchivs in Zons und wird zu beschränkteren Öffnungszeiten als das vorherige Gemeindearchiv von Christiane Skirde weiter betreut. Sie hatte aber bereits fünf Jahre lang mit dem verabschiedeten Archivleiter Axel Bayer zusammengearbeitet. Doch die Umstrukturierung sei gelungen, das Archiv werde weiterhin gut angenommen, berichtet Skirde. Außerdem ist das Jüchener Stadtarchiv ab sofort an das IT-Netz des Rhein-Kreises Neuss angeschlossen. So können die Nutzer des Stadtarchivs auch auf den Bestand des Zentralarchivs in Dormagen-Zons und auf die dort bereits digitalisierten Dokumente zugreifen. Dafür wurden die beiden Datenbanksysteme mit den Erschließungsinformationen zum Archiv in einer Datenbank vereinigt.

Kreisarchivleiter Stephen Schröder sagt dazu: „Archive sind vor allem Dienstleister. Durch die Anbindung unserer Außenstelle an das IT-System des Rhein-Kreises Neuss können Nutzer, die sich für Themen der Jüchener Geschichte interessieren, zukünftig schneller und einfacher an das für sie relevante Archivgut gelangen.“ Wer beispielsweise in der Jüchener Außenstelle etwas über die Historie von Schloss Dyck erfahren wolle, der finde in der vereinigten Archivdatenbank nicht nur knapp 50 Hinweise auf in Jüchen verwahrte Archivalien, sondern auch 450 weitere Treffer, die auf in Zons lagernde Akten, Bilder und andere Archivgüter verweisen. Bereits digitalisierte Unterlagen könnten von beiden Standorten eingesehen werden. „Dies ist insbesondere schon bei Bildern, Grafiken und Karten möglich“, verdeutlicht Schröder.

Info Archivöffnungszeiten in Jüchen und Zons Öffnungszeiten des Stadtarchivs an der Steinstraße 9 in Jüchen, dienstags von 8 bis 15.30, mittwochs von 13.30 bis 15.30 Uhr und montags nach Vereinbarung geöffnet. Archivmitarbeiterin Christiane Skirde ist erreichbar unter Telefon 02181 601 4140 oder per E-Mail an kreisarchiv@rhein-kreis-neuss.de. Hauptstandort des Kreisarchivs in Zons an der Schlossstraße 1. Öffnungszeiten des Archivs in Zons montags bis mittwochs von 8.30 bis 16 Uhr, donnerstags von 8.30 bis 18 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Kreisarchivar Stephan Schröder ist erreichbar unter Telefon 02133 530210 oder per E-Mail an kreisarchiv@rhein-kreis-neuss.de. Eine vorige Anmeldung wird Besuchern des Archivs in Zons empfohlen.

Auch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Kreiskulturdezernent Tillmann Lonnes sehen einen Mehrwert der Archiv-Kooperation für die Nutzer und sagen: „Das zeigt, dass durch die Zusammenarbeit deutliche Synergieeffekte erzielt werden können.“ Sie hatten sich zusammen dem Jüchener Bürgermeister Harald Zillikens vor Ort von den neuen Recherchemöglichkeiten überzeugt.

Schröder schränkt aber ein: „Die Bestände von Archiven werden niemals komplett digital erfasst werden. Das wäre viel zu aufwendig, wenn man bedenkt, dass ein Dokument vielleicht 200 Seiten hat und womöglich nur einmal oder auch nie von einem Interessenten zur Einsicht angefordert wird.“ Aber der Zugang zum Internetportal funktioniere wie ein Findbuch bis hin zum NRW-Portal für alle Archive im Bundesland.