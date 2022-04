Stadt nimmt an bundesweiter Aktion teil : Jüchener sollen beim Stadtradeln kräftig strampeln

Jüchen Bei der Aktion Stadtradeln 2021 hatten die Jüchener Teilnehmer 42.575 Kilometer erstrampelt. Jetzt startet die Aktion erneut. Warum trotz der im vergangenen Jahr stattlichen Zahl noch viel Luft nach oben ist.

Jüchen will der Arbeitsgemeinschaft Fußgänger- und Fahrradfreundlicher Kommunen beitreten, die Bewerbung läuft. Vom 6. bis 26. Mai können alle Jüchener beweisen, wie Fahrrad-begeistert sie sind. Die Stadt nimmt wieder an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ teil. Ziel ist es, möglichst viele Kilometer auf dem Rad zu erstrampeln und zu melden, CO 2 -Emissionen und Lärm zu vermeiden – und Spaß beim Radeln zu haben.

Alle Jüchener können sich für das „Offene Team – Jüchen“ anmelden. Zudem besteht die Möglichkeit, mit Freunden, Kollegen oder der Familie ein eigenes Team zu gründen. Kapitän des „Offenen Teams Jüchen“ ist Jan Daley Kübel, Klimaschutzmanager der Stadt. „Die Teilnahme am Stadtradeln ist ganz unkompliziert. Interessierte können sich online registrieren und entweder dort die gefahrenen Kilometer eintragen oder sich die Stadtradeln-App herunterladen und vor jeder Tour starten“, erklärt er. Der Radverkehr werde für Jüchen „immer wichtiger. Vor allem für kürzere Strecken sollten die Bürger aufs Rad umsteigen, aber auch für lange Touren will die Stadt ihre Bürger begeistern“, sagt Maximilian Peters, Strukturwandelmanager und Fahrradbeauftragter.