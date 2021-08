Eigene Cloud geplant : Schulen in Jüchen treiben Digitalisierung voran

Die achte Stufe im Gymnasium Jüchen, hier mit Lehrer Jörg Enderle, ist jetzt komplett mit Tablets ausgestattet, weitere Stufen sollen folgen. Foto: Dieter Staniek

Jüchen Sämtliche achten Klassen am Jüchener Gymnasium wurden jetzt mit insgesamt 124 neuen iPads ausgestattet. In der Gesamtschule laufen mehrere Projekte, unter anderem wird an einer neuen, schuleigenen Cloud gearbeitet.