Brauchtum in Jüchen : Schützen wollen Jubilare in Corona-Zeit ehren

Jüchen Der Bürgerschützen- und Heimatverein Jüchen fasste jetzt in der Offiziersversammlung wichtige Beschlüsse. Die Generalversammlung mit Wahlen wurde verschoben, die Jubilare sollen bei einem Ehrenabend unter Beachtung der Corona-Auflagen noch 2020 geehrt werden.

(NGZ) Der Bürgerschützen- und Heimatverein Jüchen (BSHV) plant für die Zukunft in Corona-Zeiten, aber auch schon für danach. Nicht verzichten wollen die Schützen auf eine Ehrung der rund 30 Jubilare 2020. Das wurde bei der Offiziersversammlung in der Peter-Giesen-Halle deutlich, die für diesen Zweck eingerichtet worden war. Jeder Zugvertreter saß an einem eigenen Tisch, Schutzmasken fehlten natürlich nicht. Regimentskommandeur Robert Wirtz und Regimentsadjutant Marc Reipen hatten eingeladen, denn wichtige Beschlüsse standen an. Alle Veranstaltungen bis einschließlich 31. Oktober wurden abgesagt, dazu zählt auch der Königsehrenabend. Verschoben wurde mangels Durchführbarkeit die ursprünglich für Ende September anstehende, außerordentliche Generalversammlung, bei der die Hälfte des Vorstandes turnusmäßig neu zu wählen gewesen wäre. „Es ist schwer, einen Raum zu finden, in dem viele Schützen unter Beachtung der Corona-Auflagen an der Versammlung teilnehmen könnten“, erklärt Ulrich Clancett, Sprecher des Bürger-Schützen und Heimatvereins Jüchen mit immerhin 460 Mitgliedern. Sobald die Generalversammlung aber wieder machbar ist, soll sie mit mehreren hundert Teilnehmern nachgeholt werden. Bis dahin bleibt der derzeitige Vorstand im Amt.