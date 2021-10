Bürgerschützen- und Heimatverein Jüchen : Jüchener Schützen feiern erstmals wieder drei Tage

Jüchen Generalversammlung, Regimentsabend, Frühschoppen – nach langer Corona-bedingter Pause kehrte beim Bürgerschützen- und Heimatverein ein großes Stück Normalität zurück. Drei Tage dauerte der Festreigen, am Samstagabend kamen 700 Menschen ins Festzelt, um bei Live-Musik begeistert zu feiern.

Das haben die Schützen lange vermisst: Erstmals seit dem Corona-Ausbruch 2020 feierte der Bürgerschützen- und Heimatverein drei Tage lang im Festzelt am Haus Katz. Bewusst kurz hielt Präsident Thomas Lindgens seine Eröffnungsrede beim Regimentsabend am Samstag. „Fast zwei Jahre lang haben wir gewartet, lasst uns endlich wieder feiern“, erklärte er vor 700 Besuchern. Am Eingang war auf Einhaltung der 3G-Regel kontrolliert worden, im Zelt waren Lüfter installiert.

Am Freitag Abend hatten rund 250 Schützen im Zelt Regularien erledigt. Zwei Generalversammlungen, die eigentlich 2020 angestanden hätten, wurden nachgeholt. Bei Wahlen für einen Teil des Vorstands wurden Präsident und andere wiedergewählt. Besonderes gab es am späten Samstag Abend im Zelt. Thomas Lindgens beförderte Regimentskommandeur Robert Wirtz zum Oberst. In der langen Corona-Zeit hatte Wirtz viel getan, um den Zusammenhalt des Regiments zu stärken. Stolz ist Thomas Lindgens, dass sich während der Pandemie sogar ein neuer Zug mit jungen Schützen gebildet hat: der Gardezug „Jööcher Boschte“. Am Sonntag stand der Familien-Frühstück-Frühschoppen auf dem Programm. Zu den Geehrten gehörte Heinz Luchtmann („Waidmannsheil“), der seit beachtlichen sieben Jahrzehnten Mitglied im BSHV ist.