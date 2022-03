Elektromobilität in Jüchen :  Jüchener schlagen Standorte für neue E-Ladesäulen vor

Jüchen Bislang gibt es laut NEW sechs öffentliche Stationen im Stadtgebiet. An welchen Stellen sich die Jüchener weitere Ladesäulen wünschen.

Sechs öffentliche E-Ladestationen weist die Karte von NEW als bislang vorhanden aus: zwei stehen in Hochneukirch, je eine in Jüchen, Otzenrath, Gierath und Bedburdyck. Damit besteht noch Ausbau-Potenzial. Acht weitere Standorte werden bislang von Bürgern vorgeschlagen – darunter im Stadtteil Jüchen an der Kölner Straße und am Parkplatz des Discounters an der Meisingstraße. In Hochneukirch werden weitere Ladesäulen am Nordring sowie an der Gartenstraße nahe der Kirche angeregt. Auch zwei Standorte in Garzweiler sowie Am Broicher Kaul in Gierath stehen auf der Wunschliste. Zudem wird eine Station am Parkplatz am Schloss Dyck vorgeschlagen.