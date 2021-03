Gottesdienste in Jüchen : Pfarrrer halten zu Ostern an Präsenzfeiern fest

Asche-To-Go in der St. Jakobus d.Ä. Kirche, Pfarrer Ulrich Clancett hält die Asche To Go, die an einen kleinen Flyer geheftet ist in seiner Kirche in der Hand, Asche für Aschermittwoch zum selber auftragen für Zuhause. (Archivfoto) Foto: Melanie Zanin