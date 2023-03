Schienenverkehr in Jüchen Jüchener können sich zum Lärm der Bahn äußern

Das Eisenbahn-Bundesamt überarbeitet seinen Lärmaktionsplan nach Umgebungslärmrichtlinie in der vierten Runde. Auf der Internetseite www.laermaktionsplanung-schiene.de informiert das Eisenbahn-Bundesamt über seine Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung und zeigt, wie sich Bürger an der Überarbeitung beteiligen können. In der ersten Beteiligungsrunde können die Teilnehmer bis 23. April im Rahmen eines Online-Fragebogens ihr Probleme beschreiben. Dabei geht es um die subjektive Bewertung der Lärmbelastung an einem bestimmten Ort. Diese wird den Ergebnissen der Lärmkartierung gegenübergestellt. In einer späteren, zweiten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung wird der Entwurf des Lärmaktionsplanes vorliegen.