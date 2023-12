Musikalische Kooperation mit Albanien Jüchen-Tirana: Ein musikalischer Austausch hat begonnen

Dazu gibt es eine Vorgeschichte: Daniel März hat bereits in Albanien Konzerte gegeben und Gitarrenschüler unterrichtet. Das geschah bei einem zweitägigen Event im Oktober diesen Jahres in der albanischen Hauptstadt Tirana. Deshalb waren unter den Teilnehmern des Internationalen Gitarrenfestivals im November 2023 in Jüchen auch bereits zwei Teilnehmer aus Albanien. Denn bei seinem Besuch in Tirana lernte März zwei junge Gitarristen kennen, die in Deutschland studieren möchten. „Dann ging alles ganz schnell“, freut sich der Dozent, der den Studenten-Nachwuchs beim Start im neuen Land nun auch als Fachbereichsleiter der Dormagener Musikschule im Sektor der Studienvorbereitung begleitet. Laut März möchten immer mehr junge Albaner an deutschen Musikhochschulen Gitarre studieren, zuvor hätten sie eher die Musikhochschulen in Italien angesteuert.