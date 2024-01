Argentinien, Rumänien und Jüchen in einem besonderen Konzertprojekt vereint Der Chor 007 hat die Lizenz zur Erstaufführung

Die Aufführungstermine und -orte sind auch bereits festgelegt: „Leider können wir das Requiem aber wahrscheinlich nicht in Jüchen aufführen.“ Es sei nicht leicht, für 80 Chorsänger und 60 Orchestermusiker einen geeigneten Raum zu finden. Die Jüchener Jakobuskirche biete zwar genügend Platz, aber sie sei einfach zu „hallig“. So werden die Jüchener am 23. November in die Krefelder Friedenskirche, Luisenplatz 1, zur Erstaufführung „pilgern“ können. Am Tag darauf geht es dann ins Sauerland: „Wir werden dort von einer Stiftung unterstützt“, erläutert Regniet den Grund für das Konzert in Arnsberg. Immerhin 60.000 Euro wird das Projekt kosten, Regniet erläutert: „Wir müssen ein Profiorchester verpflichten. Die Musiker müssen, wie wir auch, das bisher unbekannte Werk komplett neu einstudieren.“ Die Sopranistin Agnes Lipka, der Tenor Paul Phoenix und ein Bariton aus Bukarest werden die Gesangssolisten sein. Die Unterbringung der Chorfreunde aus Rumänien soll in Gastfamilien, auch bei 007-Mitgliedern aus Jüchen, erfolgen. Vor der Aufführung in Krefeld soll es noch zwei gemeinsame Proben mit den Rumänen geben.