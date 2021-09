Ungewöhnliche Lesung : Jüchener Autorin trägt im Schrank aus ihrem neuen Buch vor

Kamphausen Die Künstlerin und Autorin Renate Fellner lud jetzt zu einer ungewöhnlichen Aktion ein: Sie nahm Platz in einem Schrank und trug vor ihrem Publikum aus ihrem neuen Buch „Leben in Licht getaucht“ vor.

Ein Überraschungsei ist nichts dagegen: Am Sonntag, kurz vor der Lesung von Renate Fellner, standen zwei Damen auf und öffneten den brauen, mit den Titelseiten der Bücher, die die Kamphausenerin geschrieben hat, beklebten Schrank – und gaben den Blick frei auf eine gutgelaunte Schriftstellerin. Renate Fellner las im Schrank aus ihrem Buch „Leben in Licht getaucht“, Zdenek Bezusek setzte musikalische Akzente mit seinem Cello.

„Leicht leben. Neu leben. Endlich“: Solche Zeilen machen Mut, lassen hoffen auf einen Lichtblick am Horizont auch in finsteren Zeiten. Eine Parkbank kann die Rampe sein für eine Schussfahrt ins Glück. Renate Fellner sensibilisiert ihre Leserinnen und Leser, die Glücksmomente, die der Alltag bereit hält, zu erkennen. Da ist zum Beispiel die Chefsekretärin, die sich ungeliebt fühlt, und zwar sogar von sich selber. Renate Fellner beschreibt ihre Texte als „Gedankenfunken zum Weiterglühen“. Sie möchte mit ihren Zeilen in den Köpfen der Zuhörer oder Leser einen Prozess in Gang setzen. Und sie ist lyrisch wie nie: „Ich hüpfe Wellen im Geruch des Glücks – nie ist die letzte Welle erreicht“, lautet eine Aussage.