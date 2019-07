Letzter Verhandlungstag : Zwölf Jahre Haft für Messerstecher in Jüchen

Hochneukirch Der Messerstecher-Prozess ist zu Ende gegangen. Für den versuchten Mord und die gefährliche Körperverletzung an seiner Frau wurde ein 36-jähriger Afghane vor dem Landgericht Mönchengladbach zu zwölf Jahren Haft verurteilt.

Laut Kammer war für die Bemessung des Strafmaßes neben der Tatsache, dass der Mann töten wollte und durch die Mitnahme eines Fleischermessers mit einer 19 Zentimeter langen Klinge „vorbereitet war“, auch die Schwere der Verletzungen maßgeblich: „Es ist haarscharf an der Tatvollendung vorbei gegangen, es hat nicht viel gefehlt, und die Frau wäre gestorben.“ Laut einem Sachverständigen hätte ein älteres Opfer den Angriff nicht überlebt. Der Tat vorausgegangen waren bereits mehrere Todesdrohungen gegen das spätere Opfer sowie eine Kindesentziehung. Im Jahr 2017 hatte der Angeklagte versucht, die beiden gemeinsamen Kinder in den Iran zu entführen. – „Die Schilderung der Geschädigten zum Tatablauf ist rundum glaubhaft“, so der Vorsitzende Richter Lothar Beckers. „Genauso ist es gewesen.“ Damit widersprach die Kammer der am letzten Verhandlungstag vorgebrachten Einlassung des Angeklagten. Dieser hatte über seinen Verteidiger Henning Hußmann erklären lassen, dass er am Tattag nach seinem Arbeitsende am Bahnhof einen Bekannten getroffen habe. Dieser habe ihm Alkohol und eine Pille angeboten, was er beides angenommen habe. Da er normalerweise nichts konsumiere, habe er rasch die Wirkung des hochprozentigen Schnapses bemerkt.