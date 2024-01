Schule will die Blutsepende-Aktion 2025 wiederholen Zwölf Erstspender nach erster Blutspendeaktion in Gesamtschule

Gleich zwölf Erstspender konnten beim ersten Blutspendetermin in der Gesamtschule an der Stadionstraße gewonnen werden. „Wir und das Deutsche Rote Kreuz sind sehr zufrieden“, erklärt stellvertretender Schulleiter Elmar Welter. Nach der Premiere „fühlen wir uns in unserer Initiative bestätigt und werden die gesammelten Erfahrungen in die nächsten Aktionen einfließen lassen können.“