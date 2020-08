Stadtsportverband Jüchen : Zweiter Vorstoß für einen Sportentwicklungsplan

Jüchen Der Stadtsportverbandsvorsitzende Heinz Kiefer wagt nach seinem Scheitern im Jahr 2018 erneut einen Versuch für einen Sportentwicklungsplan. Anlass ist die Rückschau auf 45 Jahre Gemeinde- und Stadtsportverband.

Um ein gemeinsames Sprachrohr für die Jüchener Sportvereine gegenüber Politik und Verwaltung zu haben, wurde vor 45 Jahren der Gemeindesportverband (GSV) gegründet: Daran erinnert sich Gründungsmitglied Christian Nelles. Er habe sich seinerzeit dafür stark gemacht, dass Jüchen drei Sportzentren bekommen sollte, blickt der 83-Jährige zurück. Mit dem Schul- und Sportzentrum in Jüchen sowie der Dreifachhalle und dem Platz in Gierath seien diese Ziele auch erreicht worden. Nur zwischen Hochneukirch und Otzenrath bestünden offenbar die alten Rivalitäten immer noch fort, bedauert Nelles.

Anlass für die Gründung des Gemeindesportverbandes, der mittlerweile als Stadtsportverband (SSV) firmiert, sei im Jahr 1975 der Sportstättenleitplan gewesen, den der Rhein-Kreis Neuss habe für alle Kommunen aufstellen wollen: „Darin stand unter anderem, dass Jüchen keinen Bedarf an Tennisplätzen habe“, monierte Nelles damals und schrieb als stellvertretender GSV-Vorsitzender eine entsprechende Stellungnahme. Die hat gefruchtet: Heute gibt es fünf Tennisanlagen in Jüchen, bilanziert Nelles.

So wie es vor 45 Jahren darum ging, dass der Sport in Jüchen in der Sportstättenleitplanung des Kreises nicht zu kurz kam, so geht es dem aktuellen Vorsitzenden Heinz Kiefer um einen Sportentwicklungsplan für Jüchen. 2018 hatte er erfolglos versucht, bei Politik und Verwaltung Bereitschaft für die Aufstellung eines solchen Gutachtens zu finden. Nun wagt Kiefer einen erneuten Vorstoß. Dazu erarbeitet Kiefer jetzt einen Fragenkatalog, den er den Fraktionsvorsitzenden und dem Bürgermeister noch vor der Kommunalwahl vorlegen möchte. Gefragt werden soll unter anderem nach einem Sportstättenkataster und ob Sanierungskosten für die nächsten zehn Jahre für die Jüchener Sportstätten eingeplant sind. Für Kiefer ist der erneute Vorstoß sozusagen sein Projekt für die Zukunft des Stadtsportverbandes, wie er erläutert.