Fitness in Jüchen : Zweiter Jüchener Stadtlauf hatte Start und Ziel auf dem Marktplatz

Jüchen So muss ein Stadtlauf sein: Start und Ziel waren auf dem Marktplatz, mitten in Jüchen. Selbst unter den Corona-Auflagen gelang so ein mitreißender Wettbewerb.

Zu den Startern beim zweiten Stadtlauf Jüchen gehörte auch Bürgermeister Harald Zillikens, der die 5000-Meter-Distanz in 30,33 Minuten zurücklegte und sich während seines Laufes darüber informieren konnte, ob die Hygiene-Auflagen eingehalten wurden. „Mit dem Kreisgesundheitsamt und dem Ordnungsamt von Jüchen haben wir die Bedingungen festgelegt“, sagte Pesch. Wie schon vor zwei Wochen beim Sommerlauf in Hochneukirch sorgte der Veranstalter dafür, dass sich alle Aktiven daran hielten. Abstand zu wahren war oberstes Gebot. Bei den vielen Besuchern habe das wohl nicht so richtig geklappt, merkte Bürgermeister Zillikens an. Die jetzt gemachte Erfahrung zu Massenveranstaltungen in der Innenstadt dürfte sicherlich einfließen in den St.-Martins-Zug und in den Nikolauslauf, sagte er.