Zusammenarbeit bei der Tätersuche Zwei Männer in Jüchen entführt – Mutmaßliche Täter gefasst

Im Oktober vergangenen Jahres erhielt die Leitstelle der Polizei im Rhein-Kreis Neuss einen Anruf. Es heißt, dass zwei Männer von einer Gruppe von sechs Personen unter einem Vorwand zu einem Haus in Jüchen gelockt wurden. Einer der beiden Entführten war ein 64-jähriger Mann aus Bergheim. Gemeinsam mit einem 44-Jährigen aus Köln sei er in die Falle getappt. Im Haus sollen beide bewusstlos geschlagen und anschließend gefesselt in den Keller des Hauses gefangengehalten worden sein. Der Mann aus Köln wurde nach etwa fünf Stunden freigelassen und von den Entführern zurück nach Köln gebracht. Der 64-Jährige verbrachte etwa 28 Stunden gegen seinen Willen in dem Keller und wurde anschließend in einem Waldstück ausgesetzt.