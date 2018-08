Jüchen: Zwei Fälle von Vandalismus am Gymnasium in Jüchen

Jüchen In zwei Fällen von Vandalismus am Gymnasium hat die Gemeinde Strafanzeige erstattet.

Schäden von mehreren Tausen Euro haben Unbekannte am Gymnasium angerichtet: Zwei Fälle von Vandalismus meldet die Gemeinde und hat Anzeige erstattet. So seien zwischen dem 20. und 22. Juli zwei Tischtennisplatten so erheblich beschädigt worden, dass eine Reparatur nicht mehr möglich sei. „Aus einer Platte wurde das Stahlnetz herausgebrochen, eine zweite Platte wurde durch das Umwerfen irreparabel beschädigt“, berichtet Gemeindesprecher Norbert Wolf und weist auf die Konsequenzen hin: „Die Gemeinde hat entschieden, keine neuen Tischtennisplatten mehr aufzustellen.“