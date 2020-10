Frauen-Union Jüchen : Trotz der Corona-Einschränkungen wächst die Frauen-Union in Jüchen

Trotz der Corona-Einschränkungen wächst die Frauen-Union in Jüchen

Jüchen Einen Mitgliederzuwachs verzeichnet die Jüchener Frauen-Union, obwohl wegen der Corona-Pandemie die Möglichkeiten zu Präsenztreffen immer weiter eingeschränkt werden. Auch die Landestagung musste online stattfinden.

Problematisch wird es mit der eigentlich für Ende November geplanten Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen. „Ich befürchte, die wird nicht stattfinden können“, sagt Sandra Lohr. Nun sollen die 49 Aktiven in der Frauen-Union wahrscheinlich erst im Frühjahr zur Wahlversammlung eingeladen werden. Gedacht sei auch an die Alternative, die Versammlung online anzubieten, berichtet Lohr. Fest eingeplant sind als Präsenztermine die Stände zum Valentinstag, zu Ostern und am Muttertag. Und der geplante Trödelmarkt, dessen Einnahmen gespendet werden sollen, wird nun auch aufs nächste Jahr verlegt.