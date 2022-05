Da die zusätzliche Fgruppe in Garzweiler nicht bis August fertig wird, will die Stadt für die benötigten Plätze bis auf Weiteres den 2021 für die Tagesstätte „Sausewind“ in Hochneukirch beschafften Kita-Wagen nutzen, hier mit Kita-Leiter Jürgen Hansen (r.), Bürgermeister Harald Zillikens und Baubetriebshofleiter Miro Rafaneli. Foto: Stadt Jüchen