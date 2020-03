Kooperation mit dem Kreis : Die Zukunft des Jüchener Stadtarchivs scheint sicher

Jürgen Wolf (v.l.), Christiane Skirde und Stephen Schröder im Jüchener Stadtarchiv. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen Eine Kooperation mit dem Kreisarchiv in Zons spart der Stadt im Jahr rund 17.000 Euro. Künftig sollen die vorhandenen Daten auch online verfügbar sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Friedhelm Ruf

Das Archiv der Stadt Jüchen soll dauerhaft gesichert und an seinem jetzigen Standort an der Steinstraße 9 erreichbar bleiben. Das ist der Inhalt der Vereinbarung, die von der Stadt Jüchen mit dem Kreisarchiv in Zons geschlossen wurde. Kein eigenes Personal der Stadtverwaltung kümmert sich mehr um die Akten, Fotos, Pläne, Plakate, Karten oder Zeitungen, sondern die Mitarbeiter des Kreisarchivs. Seitdem die Kooperation von Stadt und Kreis am 21. September 2018 beschlossen wurde, spart Jüchen pro Jahr 17.441 Euro gegenüber den bisherigen Kosten.

Alle Unterlagen, die in Rat und Verwaltung anfallen, werden dem Kreisarchiv angeboten. Was letztlich bewahrt wird, sind nur zehn bis 15 Prozent der Dokumente. „Das entscheiden die Archivare“, sagte Stephen Schröder, Leiter des Kreisarchivs, in der Sitzung des Kultur- und Partnerschaftsausschusses. Das Allermeiste werde für nicht archivwürdig erklärt und vernichtet. Dies sei gesetzlich geregelt. „Wenn sich in 100 Jahren jemand für die Geschichte Jüchens interessiert, muss es eine aussagekräftige Überlieferungsgrundlage geben“, sagte Schröder. So sammele das Archiv nicht nur Unterlagen aus Rat und Verwaltung, sondern auch Material von Privatleuten wie etwa geschichtlich Interessantes aus Jüchener Unternehmen oder Vereinen.

„Wir haben bis heute den gesamten Bestand des Gemeindearchivs bewertet“, sagte Schröder. Auch elektronische Unterlagen könnten mit einer speziellen Software gesichert werden. Das gelte zum Beispiel für die Personenstandsdaten, die seit 2009 elektronisch zu führen seien. Dies umfasse Geburten, Hochzeiten oder Sterbefälle. Darüber hinaus würden auch die bisherigen Papierunterlagen elektronisch erfasst sowie verknüpft.

Künftig würden die Daten online zur Verfügung gestellt, sodass der Nutzer zu einem Thema alle archivierten Materialien recherchieren könnte. Dort sei dann vermerkt, was zum Thema im Gemeinde- oder Kreisarchiv, aber auch im Landesarchiv NRW zu finden sei. „Zurzeit ist das Projekt noch im Relaunch, aber wir hoffen, dass es im Sommer abgeschlossen wird und genutzt werden kann“, sagte Schröder.

Was die Nutzbarmachung angeht, so berichtete er, dass 2019 mehrere Kindergärten aus der Stadt im Kreisarchiv in Zons waren, zudem gebe es eine Zusammenarbeit mit dem Gymnasium in Jüchen. Auch ein Archiv-Shuttlebus stehe im Rhein-Kreis bereit, damit Schüler schnell zum Zonser Kreisarchiv kommen könnten.

Info Stadtarchiv Jüchen, Steinstraße 9, Öffnungszeiten: dienstags 8 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr; mittwochs von 13.30 bis 15.30 Uhr sowie nach Vereinbarung. Ansprechpartner: Christiane Skirde, Mail: christiane.skirde@rhein-kreis-neuss.de.

(FR)