Diese Kinder haben einen Platz in der offenen Ganztagsgrundschule in der Grundschule Jüchen, spielen in der gut bestückten Lego-Ecke. Fürs nächste Schuljahr dürfte es wegen der großen Nachfrage aber an drei OGS-Standorten Auswahlverfahren geben. Foto: Judith Michaelis (jumi)