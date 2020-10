Bürgermeister-Appell nach der Wahl : Zillikens - Rat muss aktiv den Strukturwandel mitgestalten

Jüchen Trotz Flüchtlingsproblematik, Covid-19 und schwankenden Haushaltseinnahmen habe der bisherige Stadtrat gut, sachlich und pragmatisch im Interesse der Bürger und zum Wohle der Stadt zusammengearbeitet, resümierte Bürgermeister Harald Zillikens in seiner Rede vor dem Rat. In der kombinierte er einen Rück- mit einem Ausblick.

Jetzt stehe der Rat vor einer tief gehenden Veränderung. Von derzeit 42 Ratsmitgliedern werden 18 im künftigen Rat nicht mehr vertreten sein. Das sei fast die Hälfte des Gremiums, das sich nun neu finden und einarbeiten muss. Mit Unterstützung der erfahrenen Ratsmitglieder, des Bürgermeisters und der Verwaltung sollte dies schnell gelingen. „Und es muss auch schnell gelingen, denn auch in der anstehenden zehnten Wahlperiode gibt es zahlreiche Aufgaben die anstehen“, so Zillikens. Ganz oben auf der Agenda stehe der Ausstieg aus der Braunkohlen-Verstromung. „Der damit verbundene Strukturwandel muss und wird von uns aktiv mitgestaltet.“ Die für nächste Woche angekündigte Leitentscheidung der Landesregierung werde dazu die Leitplanken setzen, bevor der Braunkohlenausschuss dies in einen konkreten Braunkohlenplan umsetzen wird.

Südlich des Bahnhofs strebt die Stadt mit Unterstützung des Kreises im Regionalplan die bedingte Ausweisung eines Siedlungsgebietes an. Die beiden Bahnhöfe im Stadtgebiet seien bei der Ausweisung von neuen Wohngebieten im Sinne des Landesprogramms „Bauen an der Schiene“ von immenser Bedeutung. „Ich setze mich weiter dafür ein, dass wir eine vollwertige S-Bahn-Anbindung und einen barrierefreien Ausbau der Bahnhöfe bekommen werden“, sagte Zillikens. Mobilität, die Wiederherstellung von Straßen in den Rekultivierungsflächen, die steigende Bedeutung des Fahrrads und alternativer Antriebe werde auf Grundlage des Mobilitätskonzeptes diskutieren, dessen Erarbeitung noch in diesem Jahr beauftragt wird.