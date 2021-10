Corona-Teststationen in Jüchen : Noch fünf Stationen für Corona-Schnelltests in Jüchen

Jüchen In Jüchen hat sich die Anzahl der Teststationen halbiert. Wo man sich jetzt noch testen lassen kann und wie viel die Tests an den verschiedenen Standorten kosten.

Eine der fünf Anlaufstellen im Stadtgebiet ist das Testzentrum (mit Online-Reservierung unter www.15minutentest.de) der CoviMedical GmbH an der Stadionstraße. „Die Nachfrage nach Schnelltests ist zurückgegangen“, erklärt Gebietsleiter David Timm zur Entwicklung nach Einführung der Kostenpflicht. „In Hochzeiten hatten wir in Jüchen 500 bis 600 Tests am Tag, nun sind es maximal 200.“ Aber: „Die Teststation bleibt vorerst stehen“, sagt Timm. Die Zahlen würden sich noch rechnen. Das Unternehmen mit Sitz in Dillenburg betreibe bundesweit rund 80 Testzentren. Dass sich einige Kunden — wie in Grevenbroich bemerkt — einen kostenlosen Test „erschleichen“ wollten, hat Timm nicht festgestellt.

Weitere Testmöglichkeiten in Jüchen bestehen nach Auskunft der Stadtverwaltung in der Adler-Apotheke am Markt, in der Maxmo-Apotheke an der Bedburdycker Straße in Gierath, in der Familienpraxis Bleck, Dau & Versin an der Kölner Straße und in der Praxis Reiner Hambüchen an der Neuenhovener Straße in Jüchen.