Forschung in Jüchen für neue Windrad-Generation XXL-Mast soll Wind in bis zu 300 Metern Höhe erforschen

Die Aufgabe des 300 Meter hohen Mastes: Forschung. „Es geht darum, an verschiedenen Standorten in Deutschland das Winddargebot in bis zu 300 Metern Höhe zu bestimmen und zu verifizieren“, erläutert Jan Claus, Sprecher der GICON Großmann Ingenieur Consult GmbH in Dresden. Der Unternehmensverbund GICON führt ein Windmessprogramm im Auftrag der Beneventum GmbH in Leipzig durch, das vom Bund gefördert wird. Dabei sollen die Windverhältnisse für eine neue Windrad-Generation erforscht werden, die in bislang ungenutzte Höhen vorstößt. Samt Rotorblättern könnten diese Anlagen 350 Meter hoch werden – zum Vergleich: Die sechs Windkraftanlagen, die im Windpark „Jüchen A 44n“ der Vollendung entgehen gehen, reichen nur 238 Meter hoch.