Video vom Workshop in Jüchen : Niederrhein-Festival kommt in die Schule

Hochneukirch Alle vier fünften Klassen der Jüchener Gesamtschule erlebten einen mitreißenden Workshop. Wie das Festival-Ensemble und eine Tänzerin den Kindern die Musik aus Puerto Rico näher brachten.

Im Wortsinne mitgerissen wurden jetzt die Mädchen und Jungen aller vier Eingangsklassen der Jüchener Gesamtschule. Ein Ensemble des Niederrhein-Festivals gestaltete im dritten Jahr einen Workshop in dieser Schule, der erstmalig auch in einer Grevenbroicher Schule wiederholt wurde. Die Besonderheit diesmal: Um auf Nummer sicher zu gehen und wegen der Corona-Pandemie Sicherheitsabstände einhalten zu können, gab es den Workshop in der Turnhalle. Doch nicht lange hielt es die Kinder auf ihren Stühlen. Die Tänzerin Claudia Ortiz Arraiza aus Puerto Rica brachte den Kindern Tanzfiguren aus ihrer Heimat nahe. Begleitet von der Querflötistin und Festival-Leiterin Anette Maiburg, den Gitarristen Juniors César Sarracent und Arturo Castro Nogueras, vom Kontrabassisten Alexander Morsey und Philip Kukulies an den Percussions fanden sich die Schüler schnell in die temperamentvollen Rhythmen und in die mitreißenden Klänge der afro-karibischen „Bomba“ ein.